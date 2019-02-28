РБ ООН проголосувала проти російського проекту резолюції по Венесуелі

Спецпредставник США по Венесуелі Елліот Абрамс в ході засідання виступив з твердженням, що "демократія в світі і, зокрема, в Латинській Америці, консолідується" навколо лідера опозиції Хуана Гуайдо.

"Уряд США буде і надалі рішуче підтримуватиме уряд Гуайдо і очікує вільних і справедливих виборів у Венесуелі", - додав він і пообіцяв, що США "використовують всі можливості" для допомоги венесуельців.

Постпред Франції Франсуа Делатра, також проголосував проти російської резолюції, заявив, що Париж не влаштувало "відсутність в російському документі призову до вирішення гуманітарної кризи в Венесуелі і вільного доступу туди гуманітарної допомоги".

У свою чергу, постпред ПАР Джері Меттьюс Матжіла, який підтримав резолюцію, підкреслив, що російський текст "відповідає демократії, яка заснована на принципі верховенства права".

"Російський текст підкреслює принципи Статуту ООН, засновані на суверенній рівності всіх держав, - вказав він. - ПАР спонукає до того, щоб СБ при своїй роботі керувався саме необхідністю підтримання миру і безпеки".

Як повідомляв УНН, США внесуть в РБ ООН свій проект резолюції по Венесуелі на цьому тижні.