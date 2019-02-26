США внесуть на цьому тижні проект резолюції по Венесуелі в РБ ООН

“Резолюція буде готова на цьому тижні, в ній абсолютно точно буде заклик до доступу гуманітарної допомоги до Венесуели, — сказав Абрамс. — Сподіваюся, що голосування по ній також пройде на цьому тижні”.

У проекті резолюції, зокрема, міститься заклик до проведення я країні нових виборів.

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Нагадаємо, в суботу представники венесуельської опозиції спробували ввезти в країну гуманітарну допомогу через кордони з Колумбією і Бразилією, які були закриті за рішенням влади. Розгорнуті в районі прикордонних переходів підрозділи Нацгвардії і поліції не пустили вантажі в країну. В ході розпочатих заворушень постраждали майже 300 людей, в тому числі десятки громадян Колумбії.

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Зокрема, понад 25 людей загинули в венесуельському штаті Болівар в районі кордону з Бразилією під час заворушень 23 лютого.

Як повідомляв УНН, країни, що входять до Групи Ліми, вирішили направити звернення в Міжнародний кримінальний суд (МУС) з проханням розглянути гуманітарну ситуацію, яка склалася в Венесуелі.