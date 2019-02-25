Група Ліми звернулася до Міжнародного кримінального суду з гуманітарної ситуації в Венесуелі

“Ми вирішили звернутися до Міжнародного кримінального суду з проханням взяти до уваги серйозну гуманітарну ситуацію в Венесуелі”, — заявив Трухільо.

Глава колумбійського зовнішньополітичного відомства зазначив, що МКС також розгляне випадки “прояви насильства адміністрацією Ніколаса Мадуро щодо венесуельського населення”.

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Нагадаємо, в суботу представники венесуельської опозиції спробували ввезти в країну гуманітарну допомогу через кордони з Колумбією і Бразилією, які були закриті за рішенням влади. Розгорнуті в районі прикордонних переходів підрозділи Нацгвардії і поліції не пустили вантажі в країну. В ході розпочатих заворушень постраждали майже 300 людей, в тому числі десятки громадян Колумбії.

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Зокрема, понад 25 людей загинули в венесуельському штаті Болівар в районі кордону з Бразилією під час заворушень 23 лютого.

Як повідомляв УНН, Віце-президент США Майкл Пенс в понеділок, 25 лютого, в Боготі оголосить про “конкретні кроки” і “чітко визначені заходи” у зв’язку з ситуацією навколо доставки гуманітарної допомоги до Венесуели.