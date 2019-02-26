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Мадуро: США намагаються створити умови для військової інтервенції до Венесуели

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Вашингтон намагається спровокувати політичну кризу в Венесуелі, який би дозволив здійснити американське військове вторгнення в країну. Про це заявив президент Боліваріанської Республіки Ніколас Мадуро в інтерв'ю телеканалу ABC, яке було показано в понеділок, передає УНН.

“Все, що робить уряд США, приречене на провал”, — сказав Мадуро. “Вони намагаються спровокувати кризу, щоб виправдати політичну ескалацію і військове вторгнення до Венесуели, щоб розв’язати війну в Південній Америці”, — підкреслив він.

Мадуро, кажучи про зустріч в Боготі віце-президента США Майкла Пенса з лідером венесуельської опозиції Хуаном Гуайдо, зазначив, що це “елемент політики з метою” встановлення двовладдя в Боліваріанської Республіці. На питання про те, чи дозволить він Гуайдо повернутися в країну, Мадуро відповів: “Він може їхати і повертатися, і йому доведеться зіткнутися з правосуддям, оскільки правосуддя заборонило йому залишати країну”.

“Йому слід поважати закони”, — додав венесуельський лідер.

Мадуро порівняв адміністрацію президента США Дональда Трампа з расистської організацією ку-клукс-клан і підкреслив, що Вашингтон “готовий воювати за (венесуельську) нафту”.

“Екстремістський, ку-клукс-кланівський уряд з Дональдом Трампом на чолі бажає війни за нафту і більшого, ніж тільки нафту”, — підкреслив Мадуро. Він зазначив, що Венесуела є “мирної, скромною країною”.

На питання про те, з яким би посланням він міг звернутися до Трампа, Мадуро відповів: “Приведіть у порядок вашу політику щодо Венесуели”. “Венесуела має право на те, щоб жити в світі, в Венесуелі є легітимні інститути”, — додав він.

Мадуро підкреслив, що “готовий до прямого діалогу” з Вашингтоном і Трампом і закликав владу США “шукати рішення XXI століття, а не часів холодної війни”. “Холодну війну слід залишити позаду”, — додав він.

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Нагадаємо, в суботу представники венесуельської опозиції спробували ввезти в країну гуманітарну допомогу через кордони з Колумбією і Бразилією, які були закриті за рішенням влади. Розгорнуті в районі прикордонних переходів підрозділи Нацгвардії і поліції не пустили вантажі в країну. В ході розпочатих заворушень постраждали майже 300 людей, в тому числі десятки громадян Колумбії.

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Зокрема, понад 25 людей загинули в венесуельському штаті Болівар в районі кордону з Бразилією під час заворушень 23 лютого.

Як повідомляв УНН, Віце-президент США Майкл Пенс в понеділок, 25 лютого, в Боготі оголосить про “конкретні кроки” і “чітко визначені заходи” у зв’язку з ситуацією навколо доставки гуманітарної допомоги до Венесуели.

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