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Мадуро: США пытаются создать условия для военной интервенции в Венесуэлу

Мадуро: США пытаются создать условия для военной интервенции в Венесуэлу

Киев  •  УНН

 • 9013 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Вашингтон пытается спровоцировать политический кризис в Венесуэле, который бы позволил осуществить американское военное вторжение в страну. Об этом заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро в интервью телеканалу ABC, которое было показано в понедельник, передает УНН.

"Все, что делает правительство США, обречено на провал", - сказал Мадуро. "Они пытаются спровоцировать кризис, чтобы оправдать политическую эскалацию и военное вторжение в Венесуэлу, чтобы развязать войну в Южной Америке", - подчеркнул он.

Мадуро, говоря о встрече в Боготе вице-президента США Майкла Пэнса с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо, отметил, что это "элемент политики с целью" установления двоевластия в Боливарианской Республике. На вопрос о том, позволит ли он Гуайдо вернуться в страну, Мадуро ответил: "Он может ехать и возвращаться, и ему придется столкнуться с правосудием, поскольку правосудие запретило ему покидать страну".

"Ему следует уважать законы", - добавил венесуэльский лидер.

Мадуро сравнил администрацию президента США Дональда Трампа с расистской организацией ку-клукс-клан и подчеркнул, что Вашингтон "готов воевать за (венесуэльской) нефти".

"Экстремистской ку-клукс-клановское правительство с Дональдом Трампом во главе желает войны за нефть и большего, чем только нефть", - подчеркнул Мадуро. Он отметил, что Венесуэла является "мирной, скромной страной".

На вопрос о том, с каким бы посланием он мог обратиться к Трампа, Мадуро ответил: "Приведите в порядок вашу политику в отношении Венесуэлы". "Венесуэла имеет право на то, чтобы жить в мире, в Венесуэле есть легитимные институты", - добавил он.

Мадуро подчеркнул, что "готов к прямому диалогу" с Вашингтоном и Трампом и призвал власти США "искать решение XXI века, а не времен холодной войны". "Холодную войну следует оставить позади", - добавил он.

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Напомним, в субботу представители венесуэльской оппозиции попытались ввезти в страну гуманитарную помощь из-за границы с Колумбией и Бразилией, которые были закрыты по решению властей. Развернутые в районе пограничных переходов подразделения Нацгвардии и полиции не пустили грузы в страну. В ходе начавшихся беспорядков пострадали почти 300 человек, в том числе десятки граждан Колумбии.

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В частности, более 25 человек погибли в венесуэльском штате Боливар в районе границы с Бразилией во время беспорядков 23 февраля.

Как сообщал УНН, Вице-президент США Майкл Пенс в понедельник, 25 февраля, в Боготе объявит о "конкретные шаги" и "четко определены меры" в связи с ситуацией вокруг доставки гуманитарной помощи в Венесуэлу.

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