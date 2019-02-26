США внесут на этой неделе проект резолюции по Венесуэле в СБ ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. США внесут в СБ ООН свой проект резолюции по Венесуэле на этой неделе. Об этом заявил во вторник журналистам спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс перед заседанием СБ ООН по Венесуэле, передает УНН.
"Резолюция будет готова на этой неделе, в ней совершенно точно будет призыв к доступу гуманитарной помощи в Венесуэлу, - сказал Абрамс. - Надеюсь, что голосование по ней также пройдет на этой неделе ".
В резолюции, в частности, содержится призыв к проведению я стране новых выборов.
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Напомним, в субботу представители венесуэльской оппозиции попытались ввезти в страну гуманитарную помощь из-за границы с Колумбией и Бразилией, которые были закрыты по решению властей. Развернутые в районе пограничных переходов подразделения Нацгвардии и полиции не пустили грузы в страну. В ходе начавшихся беспорядков пострадали почти 300 человек, в том числе десятки граждан Колумбии.
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В частности, более 25 человек погибли в венесуэльском штате Боливар в районе границы с Бразилией во время беспорядков 23 февраля.
Как сообщал УНН, страны, входящие в Группу Лимы, решили направить обращение в Международный уголовный суд (МУС) с просьбой рассмотреть гуманитарную ситуацию, которая сложилась в Венесуэле.