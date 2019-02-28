СБ ООН проголосовала против российского проекта резолюции по Венесуэле

КИЕВ. 1 марта. УНН. Совет Безопасности ООН не принял в четверг резолюцию по Венесуэле, которую предложила Россия. Как свидетельствуют итоги голосования, четыре страны - Россия, Китай, Экваториальная Гвинея и Южная Африка (ЮАР) - поддержали документ, семь, в числе которых США и несколько европейских стран проголосовали против и еще четыре, включая Индонезию и Кувейт, воздержались. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт международной организации.