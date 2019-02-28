СБ ООН проголосовала против российского проекта резолюции по Венесуэле
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Совет Безопасности ООН не принял в четверг резолюцию по Венесуэле, которую предложила Россия. Как свидетельствуют итоги голосования, четыре страны - Россия, Китай, Экваториальная Гвинея и Южная Африка (ЮАР) - поддержали документ, семь, в числе которых США и несколько европейских стран проголосовали против и еще четыре, включая Индонезию и Кувейт, воздержались. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт международной организации.
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс в ходе заседания выступил с утверждением, что “демократия в мире и, в частности, в Латинской Америке, консолидируется” вокруг лидера оппозиции Хуана Гуайдо.
“Правительство США будет и впредь решительно поддерживать правительство Гуайдо и ожидает свободных и справедливых выборов в Венесуэле”, — добавил он и пообещал, что США “используют все возможности” для помощи венесуэльцев.
Постпред Франции Франсуа Делатра, также проголосовал против российской резолюции, заявил, потому что Париж не устроило “отсутствие в российском документе призыва к решению гуманитарного кризиса в Венесуэле и свободного доступа туда гуманитарной помощи”.
В свою очередь, постпред ЮАР Джерри Мэттьюс Матжила, который поддержал резолюцию, подчеркнул, что российский текст “соответствует демократии, основанной на принципе верховенства права”.
“Российский текст подчеркивает принципы Устава ООН, основанные на суверенном равенстве всех государств — указал он. — ЮАР побуждает к тому, чтобы СБ при своей работе руководствовался именно необходимостью поддержания мира и безопасности”.
Как сообщал УНН, США внесут в СБ ООН свой проект резолюции по Венесуэле на этой неделе.