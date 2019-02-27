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Влада Венесуели запропонувала Гуайдо сісти за стіл переговорів

Влада Венесуели запропонувала Гуайдо сісти за стіл переговорів

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Влада Венесуели пропонує лідеру опозиції Хуану Гуайдо сісти за стіл переговорів, щоб виробити спільне рішення внутрішньополітичної кризи, в якому перебуває боліваріанська Республіка. Про це у вівторок заявив глава венесуельського МЗС Хорхе Арреаса на засіданні Ради Безпеки ООН, передає УНН.

“Переворот провалився. Нам пора повертатися до здорового глузду. Ми чекаємо, що (Хуан) Гуайдо сяде за стіл переговорів з урядом, щоб розробити наше власне рішення (кризи) без втручання кого-небудь”, — сказав Арреаса.

Як варіанти вирішення ситуації глава венесуельського МЗС запропонував “вибори та інші політичні опції”.

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23 січня Хуан Гуайдо, призначення якого на посаду спікера парламенту двома днями раніше анулював Верховний суд Венесуели, оголосив себе виконуючим обов’язки президента країни. У той же день тимчасовим главою держави його визнали США, до них приєдналися країни Групи Ліми (за винятком Мексики), Організація американських держав, ряд інших країн. Мадуро назвав подію спробою перевороту і заявив про розрив дипломатичних відносин з США.

Кілька європейських держав пред’явили Мадуро ультиматум про проведення дострокових президентських виборів, а після його закінчення також визнали Гуайдо тимчасовим президентом. На підтримку Мадуро висловилися Росія, Білорусія, Болівія, Іран, Китай, Куба, Нікарагуа, Сальвадор, Сирія і Туреччина.

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Як повідомляв УНН, Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що тимчасового президента Венесуели Хуана Гуайдо можуть арештувати, якщо він повернеться до країни.

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