Власти Венесуэлы предложили Гуайдо сесть за стол переговоров

"Переворот провалился. Нам пора возвращаться к здравому смыслу. Мы ожидаем, что (Хуан) Гуайдо сядет за стол переговоров с правительством, чтобы разработать наше собственное решение (кризиса) без вмешательства кого-либо", - сказал Арреаса.

Как варианты решения ситуации глава венесуэльского МИД предложил "выборы и другие политические опции".

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23 января Хуан Гуайдо, назначение которого на должность спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

Несколько европейских государств предъявили Мадуро ультиматум о проведении досрочных президентских выборов, а после его окончания также признали Гуайдо временным президентом. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

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Как сообщал УНН, Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что временный президент Венесуэлы Хуана Гуайдо могут арестовать, если он вернется в страну.