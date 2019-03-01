Росія та Китай заблокували резолюцію в РБ ООН щодо Венесуели
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Росія та Китай у вівторок, 28 лютого, наклали в Раді Безпеки ООН (РБ ООН) вето на підготовлений США проект резолюції, що закликала до вільних та справедливих президентських виборів у Венесуелі, а також до безперешкодного постачання гуманітарної допомоги до цієї країни. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.
Проект резолюції підтримали в РБ ООН дев’ять країн, зокрема Велика Британія, Франція та ФРН. Проти, крім РФ та КНР, проголосувала також ПАР. Три країни — Екваторіальна Гвінея, Індонезія та Кот-д’Івуар — утримались.
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Нагадаємо, що Росія також внесла на розгляд РБ ООН проект резолюції, який передбачає “мирні засоби” для досягнення стабільності у Венесуелі. Але більшість країн відхилили цей документ.
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