Россия: сотни заключенных устроили бунт в колонии Владикавказа
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Несколько сотен заключенных устроили бунт в исправительной колонии №1 во Владикавказе в пятницу, 15 октября. По словам источников Telegram-канала Baza, заключенные разбили камеры наблюдения и внутренние двери в колонии, а затем подожгли несколько зданий, передает УНН.
Детали
Причиной беспорядков, по данным Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), стали плановые обыски в камерах штрафных изоляторов, в ходе которых двое осужденных отказались подчиниться требованиям сотрудников и спровоцировали других заключенных.
Инцидент начался с конфликта двух заключенных и сотрудников колонии, пишет Baza. После этого на территории учреждения вспыхнули беспорядки. По данным собеседника российского госинформагентство “ТАСС”, бунт происходит в промзоне, где работают заключенные.
В колонию привлекли дополнительные силы из всего региона. Сейчас прорабатываются различные варианты подавления бунта, в том числе и силовой. Добавляется, что есть пострадавшие. О пострадавших также сообщил Telegram канал “Новости Владикавказа”.
Уполномоченный по правам человека в Северной Осетии встретился с заключенными
С осужденными встретился уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев и обсудил возможности урегулирования конфликта. “Я передал оперативному штабу те варианты, которые они озвучивали. Будем контролировать эту ситуацию. Пострадавших, по моим данным, нет”, — сказал Цгоев.
Причиной конфликта могли стать условия содержания
Здания, которые подожгли мятежники, — это бараки строгих условий содержания, уточняет Baza. Суровые условия содержания — это дополнительная мера наказания. Он назначается администрацией колонии заключенным, отбывающим назначенное судом сроки в закрытых учреждениях.
Напомним
Эквадор планирует помиловать к 2000 заключенных, чтобы уменьшить переполненность в местах лишения свободы после того, как 118 заключенных погибли, а еще 79 получили ранения во время худшего в стране беспорядки.