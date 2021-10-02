Через бунт у в'язниці Еквадору помилують майже 2 тисячі людей
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Еквадор планує помилувати до 2 000 ув'язнених, щоб зменшити переповненість у місцях позбавлення волі після того, як 118 в'язнів загинули, а ще 79 отримали поранення під час найгіршого в країні заворушення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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Болівар Гарзон, директор тюремної адміністрації південноамериканської країни SNAI, заявив, що уряд має на меті поставити пріоритет людям похилого віку, жінкам та ув'язненим з інвалідністю та смертельними захворюваннями після сутичок у Пенітенсіарія-дель-Літораль на півдні міста Гуаякіль.
Наразі у в'язницях країни проживає близько 39 000 ув'язнених, додав Гарсон.
Нагадаємо
Гарсон заявив, що бунт, останній у хвилі насильства у в'язницях в країні Анд, викликаний "битвою за контроль з боку організованих злочинних груп". У результаті безладів загинула понад сотня людей.
Десятки родичів ув'язнених зібралися біля морга в Гуаякілі, шукаючи інформацію про своїх близьких. Влада заявила, що принаймні шість жертв були обезголовлені.