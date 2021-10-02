Из-за бунта в тюрьме Эквадора помилуют почти 2 тысячи человек
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Эквадор планирует помиловать к 2 000 заключенных, чтобы уменьшить переполненность в местах лишения свободы после того, как 118 заключенных погибли, а еще 79 получили ранения во время худшего в стране беспорядка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Боливар Гарзон, директор тюремной администрации южноамериканской страны SNAI, заявил, что правительство имеет целью поставить приоритет пожилым людям, женщинам и заключенным с инвалидностью и смертельными заболеваниями после столкновений в Пенитенсиария-дель-Литораль на юге города Гуаякиль.
Сейчас в тюрьмах страны проживает около 39 000 заключенных, добавил Гарсон.
Напомним
Гарсон заявил, что бунт, последний в волны насилия в тюрьмах в стране Анд, вызванный “битвой за контроль со стороны организованных преступных групп”. В результате беспорядков погибли более ста человек.
Десятки родственников заключенных собрались у морга в Гуаякиле, ища информацию о своих близких. Власти заявили, что по крайней мере шесть жертв были обезглавлены.