Росія: сотні ув'язнених влаштували бунт в колонії Владикавказа
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Кількасот в'язнів влаштували бунт у виправній колонії №1 у Владикавказі в п'ятницю, 15 жовтня. За словами джерел Telegram-каналу Baza, ув'язнені розбили камери спостереження і внутрішні двері в колонії, а потім підпалили кілька будівель, передає УНН.
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Причиною заворушень, за даними Федеральної служби виконання покарань (ФСВП), стали планові обшуки в камерах штрафних ізоляторів, в ході яких двоє засуджених відмовилися підкоритися вимогам співробітників і спровокували інших ув’язнених.
Інцидент почався з конфлікту двох ув’язнених і співробітників колонії, пише Baza. Після цього на території установи спалахнули заворушення. За даними співрозмовника російського держінформагентства “ТАРС”, бунт відбувається в промзоні, де працюють ув’язнені.
До колонії стягнули додаткові сили з усього регіону. Наразі опрацьовуються різні варіанти придушення бунту, в тому числі і силовий. Додається, що є постраждалі. Про постраждалих також повідомив Telegram-канал “Новини Владикавказа”.
Уповноважений з прав людини в Північній Осетії зустрівся з ув’язненими
З засудженими зустрівся уповноважений з прав людини в Північній Осетії Тамерлан Цгоев і обговорив можливості врегулювання конфлікту. “Я передав оперативному штабу ті варіанти, які вони озвучували. Будемо контролювати цю ситуацію. Постраждалих, за моїми даними, немає”, — сказав Цгоев.
Причиною конфлікту могли стати умови утримання
Будинки, які підпалили бунтівники, — це бараки строгих умов утримання, уточнює Baza. Суворі умови утримання — це додатковий захід покарання. Він призначається адміністрацією колонії ув’язненим, які відбувають призначені судом терміни в закритих установах.
Нагадаємо
Еквадор планує помилувати до 2 000 ув’язнених, щоб зменшити переповненість у місцях позбавлення волі після того, як 118 в’язнів загинули, а ще 79 отримали поранення під час найгіршого в країні заворушення.