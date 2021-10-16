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Росія: сотні ув'язнених влаштували бунт в колонії Владикавказа

Росія: сотні ув'язнених влаштували бунт в колонії Владикавказа

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Кількасот в'язнів влаштували бунт у виправній колонії №1 у Владикавказі в п'ятницю, 15 жовтня. За словами джерел Telegram-каналу Baza, ув'язнені розбили камери спостереження і внутрішні двері в колонії, а потім підпалили кілька будівель, передає УНН.

Деталі

Причиною заворушень, за даними Федеральної служби виконання покарань (ФСВП), стали планові обшуки в камерах штрафних ізоляторів, в ході яких двоє засуджених відмовилися підкоритися вимогам співробітників і спровокували інших ув’язнених.

Інцидент почався з конфлікту двох ув’язнених і співробітників колонії, пише Baza. Після цього на території установи спалахнули заворушення. За даними співрозмовника російського держінформагентства “ТАРС”, бунт відбувається в промзоні, де працюють ув’язнені.

До колонії стягнули додаткові сили з усього регіону. Наразі опрацьовуються різні варіанти придушення бунту, в тому числі і силовий. Додається, що є постраждалі. Про постраждалих також повідомив Telegram-канал “Новини Владикавказа”.

Уповноважений з прав людини в Північній Осетії зустрівся з ув’язненими

З засудженими зустрівся уповноважений з прав людини в Північній Осетії Тамерлан Цгоев і обговорив можливості врегулювання конфлікту. “Я передав оперативному штабу ті варіанти, які вони озвучували. Будемо контролювати цю ситуацію. Постраждалих, за моїми даними, немає”, — сказав Цгоев.

Причиною конфлікту могли стати умови утримання

Будинки, які підпалили бунтівники, — це бараки строгих умов утримання, уточнює Baza. Суворі умови утримання — це додатковий захід покарання. Він призначається адміністрацією колонії ув’язненим, які відбувають призначені судом терміни в закритих установах.

Нагадаємо

Еквадор планує помилувати до 2 000 ув’язнених, щоб зменшити переповненість у місцях позбавлення волі після того, як 118 в’язнів загинули, а ще 79 отримали поранення під час найгіршого в країні заворушення.

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