Россия разместит на белорусских военных складах свое вооружение
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Правительство одобрило проект программы Союзного государства о совершенствовании объектов военной инфраструктуры, которые предназначены для совместного использования. Об этом сообщает "Радыё Свобода", передает УНН.
6 декабря соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков, оно уже появилось на национальном правовом интернет-портале. Согласно этому документу Минобороны Беларуси поручено предложить проект программы на рассмотрение Совета министров Союзного государства Беларуси и России.
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Полностью документ, подготовленный военными, называется проектом "Программы Союзного государства" совершенствования объектов военной инфраструктуры, планируемых для совместного использования в интересах обеспечения региональной группировки войск Республики Беларусь и Российской Федерации ".