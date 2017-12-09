Россия разместит на белорусских военных складах свое вооружение

6 декабря соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков, оно уже появилось на национальном правовом интернет-портале. Согласно этому документу Минобороны Беларуси поручено предложить проект программы на рассмотрение Совета министров Союзного государства Беларуси и России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Генсек НАТО заявил, что Россия и Беларусь не выполнили обязательств по прозрачности учений "Запад-2017"

Полностью документ, подготовленный военными, называется проектом "Программы Союзного государства" совершенствования объектов военной инфраструктуры, планируемых для совместного использования в интересах обеспечения региональной группировки войск Республики Беларусь и Российской Федерации ".