Росія розташує на білоруських військових складах своє озброєння

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Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Уряд схвалив проект програми Союзної держави про вдосконалення об'єктів військової інфраструктури, які призначені для спільного використання. Про це повідомляє "Радыё Свобода", передає УНН.

6 грудня відповідну постанову підписав прем'єр-міністр Білорусі Андрій Кобяков, вона вже з'явилася на національному правовому інтернет-порталі. Згідно з цим документом Міноборони Білорусі доручено запропонувати проект програми на розгляд Ради міністрів Союзної держави Білорусі і Росії.

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Повністю документ, підготовлений військовими, називається проектом "Програми Союзної держави" вдосконалення об'єктів військової інфраструктури, які плануються для спільного використання в інтересах забезпечення регіонального угруповання військ Республіки Білорусь і Російської Федерації".

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