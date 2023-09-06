россия продолжает прицельно атаковать припортовую инфраструктуру - Кипер

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«Последние трое суток рф атакует юг Одесской области, Измаильский район. Сегодня ночью атака продолжалась в течение почти трех часов. Было сбито 15 дронов, однако есть попадания - в припортовую инфраструктуру и сельскохозяйственную.

Такими действиями враг добивается закрытия наших возможностей и мощностей по экспорту зерна, которым Украина сегодня обеспечивает около 70 стран мира, а это - около 400 млн человек. россияне хотят закрыть жилу, которая обеспечивает экспорт зерна, варварскими методами», - сообщил он.

Кипер добавил, что на местах попадания продолжается разбор завалов.

«Все службы работают, чтобы как можно быстрее устранить повреждения», - резюмировал он.

Дополнение

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщал, что из-за ночного обстрела Измаильского района Одесской области ударными беспилотниками, погиб сотрудник аграрного предприятия.

Добавим

Украинская ПВО ночью сбила 23 воздушные цели.