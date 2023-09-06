росія продовжує прицільно атакувати припортову інфраструктуру - Кіпер
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. У ніч на 6 вересня рф атакувала Ізмаїльський район Одещини ударними безпілотниками. Ціль ворога - знищити експортний потенціал України. Про це в ефірі марафону «Єдині новини» повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
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«Останні три доби рф атакує південь Одещини, Ізмаїльський район. Сьогодні вночі атака тривала протягом майже трьох годин. Було збито 15 дронів, однак є влучання - в припортову інфраструктуру і сільськогосподарську.
Такими діями ворог домагається закриття наших можливостей і потужностей щодо експорту зерна, яким Україна сьогодні забезпечує близько 70 країн світу, а це - біля 400 млн людей. росіяни хочуть закрити жилу, яка забезпечує експорт зерна, варварськими методами», - повідомив він.
Кіпер додав, що на місцях влучання триває розбір завалів.
«Усі служби працюють, аби якнайшвидше усунути пошкодження», - резюмував він.
Доповнення
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляв, що через нічний обстріл Ізмаїльського району Одещини ударними безпілотниками, загинув співробітник аграрного підприємства.
Додамо
Українська ППО вночі збила 23 повітряні цілі.