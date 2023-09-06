Українська ППО вночі збила 23 повітряні цілі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Сили протиповітряної оборони України знищили вночі 23 ракет і дронів, повідомили у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ, передає УНН.
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Зазначається, що уночі 6 вересня противник завдав удару по Україні ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними дронами.
Усього зафіксовано 33 ворожі повітряні цілі:
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- 7 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55, випущені з 9 літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Енгельса;
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- 1 балістичну ракету “Іскандер-М”;
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- 25 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Чауда).
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Цитата
«По маршруту слідування ракет та дронів працювала протиповітряна оборона. До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи та інші засоби ураження», — йдеться у повідомленні.
Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 23 повітряні цілі:
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- 7 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;
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- 1 балістичну ракету “Іскандер-М”;
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- 15 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”.
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