Українська ППО вночі збила 23 повітряні цілі

Деталі

Зазначається, що уночі 6 вересня противник завдав удару по Україні ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними дронами.

Усього зафіксовано 33 ворожі повітряні цілі:



7 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55, випущені з 9 літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Енгельса;



1 балістичну ракету “Іскандер-М”;



25 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Чауда).



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«По маршруту слідування ракет та дронів працювала протиповітряна оборона. До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи та інші засоби ураження», — йдеться у повідомленні.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 23 повітряні цілі:



7 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;



1 балістичну ракету “Іскандер-М”;



15 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”.



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