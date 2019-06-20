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США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg
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Россия должна прекратить лгать о причинах катастрофы MH17 – Волкер

Киев • УНН

 • 25531 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Россия должна прекратить свою ложь и бессердечную кампанию по дезинформации относительно крушения пассажирского самолёта рейса MH17 над Донбассом в 2014 году и сотрудничать со следствием. Об этом в Twitter написал спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, передаёт УНН.

Россия должна прекратить лгать о причинах катастрофы MH17 – Волкер

"России пора прекратить свою ложь вокруг сбивания MH17 и прекратить свою бессердечную кампанию дезинформации. Россия должна сотрудничать со следствием и придерживаться резолюции 2166 СБ ООН (2014) и обеспечить, чтобы любые обвиняемые лица, находящиеся в настоящее время в России, предстали перед правосудием", - заявил он.

Как сообщал УНН, накануне следователи в Нидерландах назвали имена причастных к катастрофе MH17. СБУ объявила о подозрении четырем фигурантам дела сбития MH17.

Самолет компании Malaysia Airlines рейса MH17 был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившиеся на борту.

Украинские Национальные Новости

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