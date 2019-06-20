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Росія повинна припинити брехати про причини катастрофи MH17 - Волкер

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Росія повинна припинити свою брехню і безсердечну кампанію з дезінформації щодо аварії пасажирського літака рейсу MH17 над Донбасом в 2014 році і співпрацювати зі слідством. Про це в Twitter написав спецпредставник США з питань України Курт Волкер, передає УНН.

Росія повинна припинити брехати про причини катастрофи MH17 - Волкер

"Росії пора припинити свою брехню навколо збиття MH17 і припинити свою безсердечну кампанію дезінформації. Росія повинна співпрацювати зі слідством і дотримуватися резолюції 2166 РБ ООН (2014 року) і забезпечити, щоб будь-які обвинувачені особи, що знаходяться в даний час в Росії, постали перед правосуддям", - заявив він.

Як повідомляв УНН, напередодні слідчі в Нідерландах назвали імена причетних до катастрофи MH17. СБУ оголосила про підозру чотирьом фігурантам справи збиття MH17.

Літак компанії Malaysia Airlines рейсу MH17 був збитий на сході України 17 липня 2014 року. В авіакатастрофі загинули всі 298 чоловік, що знаходилися на борту.

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