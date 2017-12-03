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Россия попала в самую слабую группу за последние 30 лет проведения ЧМ

Россия попала в самую слабую группу за последние 30 лет проведения ЧМ

Киев  •  УНН

 • 17959 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Специализированный сайт World Football Elo подсчитал рейтинг всех групп финальной части ЧМ-2018, расценив квартет А, как наиболее слабое в нынешнем турнире и в истории Мундиаля вообще с 1986 года, сообщает УНН со ссылкой на World Football Elo.

Команды группы А - Россия, Египет, Уругвай и Саудовская Аравия, имеют средний рейтинг 1720, что на 98 баллов хуже, чем средний рейтинг всех участников турнира.

Примечательно, что предыдущий показатель слабых квартетов принадлежал группе Н ЧМ-2014, где выступал Алжир, Бельгия, Южная Корея и Россия.

Заметим, что сборная Украины также попала в число десятки слабых групп в истории проведения Мундиаля начиная с 1986 года. "Желто-голубые" в 2006 году рали с Саудовской Аравией, Тунисом и Испанией. Данный квартет занял 9-е место в рейтинге (1744), отстав от среднего показателя по группам на 44,7 баллов.

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