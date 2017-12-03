Росія потрапила в найслабшу групу за останні 30 років проведення ЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Спеціалізований сайт World Football Elo підрахував рейтинг всіх груп фінальної частини ЧС-2018, розцінивши квартет А, як найбільш слабку у нинішньому турнірі й в історії Мундіалів взагалі з 1986 року, повідомляє УНН з посиланням на World Football Elo.
Команди групи А – Росія, Єгипет, Уругвай та Саудівська Аравія, мають середній рейтинг 1720, що на 98 балів гірше, ніж середній рейтинг усіх учасників турніру.
Примітно, що попередній показник найслабших квартетів належав групі Н ЧС-2014, де виступав Алжир, Бельгія, Південна Корея та Росія.
Зауважимо, що збірна України також потрапила до числа десятки найслабших груп в історії проведення Мундіалів починаючи з 1986 року. "Жовто-блакитні" у 2006 році рали із Саудівською Аравією, Тунісом та Іспанією. Даний квартет посів 9-те місце в рейтингу (1744), відставши від середнього показника по групам на 44,7 балів.