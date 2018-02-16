Россия поставила в ЕС по "Северному потоку" рекордное количество газа

“В 2017 году по трубопроводной системе „Северный поток“ потребителям в Евросоюзе был доставлен 51 млрд куб. м природного газа. Это означает, что газотранспортная система была загружена на 93 % от годовой пропускной способности, которая составляет 55 млрд куб. м. Это самый высокий показатель загрузки с момента ввода в эксплуатацию газотранспортной системы „Северный поток“”, — сказано в сообщении .

Также отмечается, что в ноябре 2017 года после шести лет эксплуатации был достигнут новый рубеж — суммарные поставки газа составили 200 млрд кубометров. К концу 2017 года суммарный объем поставок газа (за 6 лет — ред.) в Евросоюз составил 205,3 млрд куб. м .

Напомним, в 2017 году “Газпром” поставил на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей 2,427 миллиарда кубометров природного газа.