Россия поставила в ЕС по "Северному потоку" рекордное количество газа

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 68098 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 83843 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 86534 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108911 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100865 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104767 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111725 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117111 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122874 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134395 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Россия поставила в ЕС по "Северному потоку" рекордное количество газа

Россия поставила в ЕС по "Северному потоку" рекордное количество газа

Киев  •  УНН

 • 9819 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. В 2017 году по “Северному потоку” в Евросоюз доставлено 51 млрд кубометров газа. Загрузка газотранспортной системы стала максимальной с момента начала работы трубопровода, передает УНН со ссылкой на официальный сайт проекта.

“В 2017 году по трубопроводной системе „Северный поток“ потребителям в Евросоюзе был доставлен 51 млрд куб. м природного газа. Это означает, что газотранспортная система была загружена на 93 % от годовой пропускной способности, которая составляет 55 млрд куб. м. Это самый высокий показатель загрузки с момента ввода в эксплуатацию газотранспортной системы „Северный поток“”, — сказано в сообщении .

Также отмечается, что в ноябре 2017 года после шести лет эксплуатации был достигнут новый рубеж — суммарные поставки газа составили 200 млрд кубометров. К концу 2017 года суммарный объем поставок газа (за 6 лет — ред.) в Евросоюз составил 205,3 млрд куб. м .

Напомним, в 2017 году “Газпром” поставил на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей 2,427 миллиарда кубометров природного газа.

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