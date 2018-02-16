Росія поставила до ЄС по "Північному потоку" рекордну кількість газу

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. У 2017 році по “Північному потоку” до Євросоюзу доставлено 51 млрд кубометрів газу. Завантаження газотранспортної системи стало максимальним з моменту початку роботи трубопроводу, передає УНН з посиланням на офіційний сайт проекту.

“У 2017 році трубопровідною системою ”Північний потік“ споживачам у Євросоюзі був доставлений 51 млрд куб. м природного газу. Це означає, що газотранспортна система була завантажена на 93% від річної пропускної здатності, яка становить 55 млрд куб. м. Це найвищий показник завантаження з моменту введення в експлуатацію газотранспортної системи „Північний потік“, - сказано в повідомленні.

Також наголошується, що в листопаді 2017 року після шести років експлуатації був досягнутий новий рубіж — сумарні поставки газу склали 200 млрд кубометрів. До кінця 2017 року сумарний обсяг поставок газу (за 6 років — ред.) до Євросоюзу склав 205,3 млрд куб. м.

Нагадаємо, в 2017 році “Газпром” поставив на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей 2,427 мільярда кубометрів природного газу.

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