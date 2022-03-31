россия начала использовать аэропорт белорусского Бреста для обстрелов Украины

Цитата

“Наступление из беларуси фактически идет. Более того, россияне начали использовать Брестский аэропорт, с которого начинаются обстрелы наших территорий”, - отметил Денисенко.

Детали

Также он заявил, что ситуация выглядит таким образом, что лукашенко не готов заводить свои сухопутные войска на территорию Украины. Но давление на него со стороны россии оказывается очень серьезное, поэтому отвергать такую вероятность пока нельзя.

Напомним

Над Волынью сбили ракеты, прилетевшие со стороны Беларуси.