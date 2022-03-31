росія почала використовувати аеропорт білоруського Бреста для обстрілів України
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Російські окупанти почали використовувати аеропорт білоруського міста Брест для обстрілів України. Про це розповів в ефірі національного телемарафону радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, передає УНН.
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“Наступ з білорусі фактично йде. Більше того, росіяни почали використовувати Брестський аеропорт, з якого починаються обстріли наших територій”, - зазначив Денисенко.
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Також він заявив, що ситуація виглядає таким чином, що лукашенко не готовий заводити свої сухопутні війська на територію України. Але тиск на нього з боку росії чиниться дуже серйозний, тож відкидати таку ймовірність поки що не можна.
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