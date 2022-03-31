росія почала використовувати аеропорт білоруського Бреста для обстрілів України

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“Наступ з білорусі фактично йде. Більше того, росіяни почали використовувати Брестський аеропорт, з якого починаються обстріли наших територій”, - зазначив Денисенко.

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Також він заявив, що ситуація виглядає таким чином, що лукашенко не готовий заводити свої сухопутні війська на територію України. Але тиск на нього з боку росії чиниться дуже серйозний, тож відкидати таку ймовірність поки що не можна.

Нагадаємо

Над Волинню збили ракети, які прилетіли зі сторони білорусі.