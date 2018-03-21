Россия ограничила движение грузовиков через границу
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Российская сторона на границе частично ограничила движение грузовиков из-за сбоя программного обеспечения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Сегодня утром на границе с РФ фиксируется определенное накопление грузовых транспортных средств, движущихся на выезд из Украины", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в пункте пропуска "Гоптовка" (Харьковская область) находится 45 грузовиков и в пункте пропуска "Катериновка" (Сумская область) - 35.
"Это связано с тем, что смежная сторона частично прекратила пропускные операции. По сообщению пограничного представителя Российской Федерации по Белгородской и Воронежской участках, в пунктах пропуска для автомобильного сообщения (напротив украинских пунктов в Сумской, Харьковской и Луганской областях) российской стороной временно приостановлен пропуск грузовых транспортных средств из-за сбоя программного обеспечения таможенных органов", - добавили пограничники.
Также указано, что пока ограничено движение грузовых транспортных средств, следующих транзитом через РФ.
Напомним, ажиотажа на границе с РФ во время выборов российского президента не было.