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Росія обмежила рух вантажівок через кордон

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Російська сторона на кордоні частково обмежила рух вантажівок через збій програмного забезпечення. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДПСУ.

"Сьогодні вранці на кордоні з РФ фіксується певне накопичення вантажних транспортних засобів, які рухаються на виїзд з України", - йдеться у повідомленні.

За даними відомства, у пункті пропуску "Гоптівка" (Харківська область) перебуває 45 вантажівок та в пункті пропуску "Катеринівка" (Сумська область) – 35.

"Це пов’язано з тим, що суміжна сторона частково припинила пропускні операції. За повідомленням прикордонного представника Російської Федерації по Білгородській та Воронезькій ділянках, в пунктах пропуску для автомобільного сполучення (навпроти українських пунктів в Сумській, Харківській та Луганській областях) російською стороною тимчасово припинено пропуск вантажних транспортних засобів через збій програмного забезпечення митних органів", - додали прикордонники.

Також вказано, що наразі обмежено рух вантажних транспортних засобів, що прямують транзитом через РФ.

Нагадаємо, ажіотажу на кордоні з РФ під час виборів російського президента не було.

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