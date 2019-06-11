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Россия незаконно остановила по крайней мере 150 судов, направлявшихся в украинские порты - Зеркаль

Киев • УНН

 • 8299 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. Россия вмешивается в международное судоходство и морскую торговлю. Она незаконно остановила по крайней мере 150 судов, направлявшихся в украинские порты и мешала им, при этом большинство судов были под флагами третьих стран. Об этом сегодня заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции, агент Украины на слушаниях Арбитражного трибунала по спору между Украиной и РФ о правах прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе Елена Зеркаль, передает корреспондент УНН.

Россия незаконно остановила по крайней мере 150 судов, направлявшихся в украинские порты - Зеркаль

"Россия также вмешивается в международное судоходство и морскую торговлю. Она строит мосты, трубопроводы и прокладывает кабели, даже не консультируясь с нами", - отметила Зеркаль.

Она напомнила, что Россия самовольно решила построить низкий мост через Керченский пролив - теперь, из-за этого моста, большие корабли не могут пройти к важным украинским портам Мариуполя и Бердянска.

"Начиная с апреля 2018 года Россия стала останавливать судна в Черном море, Азовском море и Керченском проливе, и мешать им. Более того, Россия останавливала судна в нескольких милях от украинских портов. Эти действия составляют серойзне ухудшение спора, рассматриваемого этим Арбитражным трибуналом, и мы сообщали суд об этом ухудшение в своем письме от 27 ноября 2018 года. В нем изложено, в частности, что Россия незаконно остановила по крайней мере 150 судов, направлявшихся в украинские порты и мешала им, при этом большинство судов были под флагами третих государств", - подчеркнула заместитель министра.

Как сообщал УНН, Зеркаль в трибунале заявила, что с 2014 года Россия украла более 9 млрд кубов природного газа.

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