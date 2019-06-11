Россия незаконно остановила по крайней мере 150 судов, направлявшихся в украинские порты - Зеркаль

"Россия также вмешивается в международное судоходство и морскую торговлю. Она строит мосты, трубопроводы и прокладывает кабели, даже не консультируясь с нами", - отметила Зеркаль.



Она напомнила, что Россия самовольно решила построить низкий мост через Керченский пролив - теперь, из-за этого моста, большие корабли не могут пройти к важным украинским портам Мариуполя и Бердянска.



"Начиная с апреля 2018 года Россия стала останавливать судна в Черном море, Азовском море и Керченском проливе, и мешать им. Более того, Россия останавливала судна в нескольких милях от украинских портов. Эти действия составляют серойзне ухудшение спора, рассматриваемого этим Арбитражным трибуналом, и мы сообщали суд об этом ухудшение в своем письме от 27 ноября 2018 года. В нем изложено, в частности, что Россия незаконно остановила по крайней мере 150 судов, направлявшихся в украинские порты и мешала им, при этом большинство судов были под флагами третих государств", - подчеркнула заместитель министра.



Как сообщал УНН, Зеркаль в трибунале заявила, что с 2014 года Россия украла более 9 млрд кубов природного газа.