Росія незаконно зупинила принаймні 150 суден, що прямували до українських портів – Зеркаль

"Росія також втручається у міжнародне судноплавство та морську торгівлю. Вона будує мости, трубопроводи та прокладає кабелі, навіть не консультуючись з нами", - зазначила Зеркаль.



Вона нагадала, що Росія самовільно вирішила побудувати низький міст через Керченську протоку - тепер, через цей міст, великі кораблі не можуть пройти до важливих українських портів Маріуполя та Бердянська.



"Починаючи з квітня 2018 року Росія стала зупиняти судна в Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці, та заважати їм. Ба більше, Росія зупиняла судна в кількох милях від українських портів. Ці дії становлять серойзне погіршення спору, який розглядається цим Арбітражним Трибуналом, і ми повідомляли трибунал про це погіршення у своєму листі від 27 листопада 2018 року. У ньому викладено, зокрема, що Росія незаконно зупинила принаймні 150 суден, що прямували до українських портів і заважала їм, при цьому більшість суден були під прапорами третіх держав", - підкреслила заступниця міністра.



Як повідомляв УНН, Зеркаль у трибуналі заявила, що з 2014 року Росія вкрала понад 9 млрд кубів природного газу.