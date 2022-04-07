россия не считает расширение НАТО “экзистенциальной угрозой”. Но в случае вступления Финляндии и Швеции в Альянс – "примет меры"

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На вопрос о том, считает ли россия расширение НАТО экзистенциальной угрозой, Песков заявил "Очередное расширение НАТО? Нет, я так не думаю".

У пресс-секретаря также спросили, видит ли рф такую угрозу в давлении на российскую экономику.

"Нет, мы живем под санкциями уже пару десятков лет и фактически привыкли к этой ситуации… Мы начали готовиться к этим санкциям год назад", - добавил он.

Детали

На вопрос о том, что бы сделала россия, если бы Финляндия и Швеция вступили в НАТО, он заявил, что Москве "придется перебалансировать ситуацию" и "сделать наш западный фланг более изощренным в плане обеспечения нашей безопасности".

"Все дело во взаимном сдерживании. Если одна сторона, а одной стороной мы считаем НАТО, будет мощнее другой, особенно с точки зрения ядерных вооружений, то она будет угрозой для всей архитектуры безопасности и потребует от нас принятия дополнительных мер по усилению нашего потенциала", - заявил он.

Ранее

Как писал УНН, ранее Песков заявил, что россия может использовать ядерное оружие" только если для страны возникнет реальная угроза" существования.