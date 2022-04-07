росія не вважає розширення НАТО “екзистенційною загрозою”. Але у разі вступу Фінляндії та Швеції до Альянсу – "вживе заходів"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Росія не вважає розширення НАТО або західні санкції "екзистенціальною загрозою", необхідною для застосування ядерної зброї. Про це заявив прессекретар президента рф Дмитро Пєсков в інтерв'ю Sky News, пише УНН.
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На питання про те, чи вважає росія розширення НАТО екзистенціальною загрозою, Пєсков заявив "чергове розширення НАТО? Ні, я так не думаю".
У прессекретаря також запитали, чи бачить рф таку загрозу в тиску на російську економіку.
"Ні, ми живемо під санкціями вже кілька десятків років і фактично звикли до цієї ситуації... Ми почали готуватися до цих санкцій рік тому", - додав він.
Деталі
На питання про те, що б зробила б росія, якби Фінляндія і Швеція вступили в НАТО, він заявив, що Москві "доведеться перебалансувати ситуацію" і "зробити наш західний фланг більш витонченим в плані забезпечення нашої безпеки".
"Вся справа у взаємному стримуванні. Якщо одна сторона, а однією стороною ми вважаємо НАТО, буде потужнішою за іншу, особливо з точки зору ядерних озброєнь, то вона буде загрозою для всієї архітектури безпеки і вимагатиме від нас вжиття додаткових заходів щодо посилення нашого потенціалу", - заявив він.
Раніше
Як писав УНН, раніше Пєсков заявив, що росія може використовувати ядерну зброю "тільки якщо для країни виникне реальна загроза" існування.