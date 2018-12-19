Россия не доверяет заявлению США о выводе войск из Сирии

$41.180.14
46.610.42
ukru
Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования
08:19 • 1700 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

07:15 • 10262 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 12851 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 12030 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 44647 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 94728 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 141214 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 131096 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 71422 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 188925 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
4.7м/с
60%
Популярные новости

Атака ударных дронов по Одессе: загорелся жилой дом, повреждена гражданская инфраструктура

15 апреля, 23:47 • 10462 просмотра

Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия

16 апреля, 01:06 • 13849 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

16 апреля, 02:15 • 17852 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

16 апреля, 02:51 • 16437 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

03:45 • 20816 просмотра
публикации

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 2438 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 10262 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 12851 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 141214 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 131096 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 13211 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 15423 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 17822 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 20739 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 22262 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

Россия не доверяет заявлению США о выводе войск из Сирии

Киев • УНН

 • 10970 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Член оборонного комитета Совета Федерации Федерального собрания РФ Франц Клинцевич сомневается, что США полностью выведут свой контингент из Сирии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АА.

Россия не доверяет заявлению США о выводе войск из Сирии

“Наверное, вернут свой флот из Средиземного моря, но оставят в Сирии свой спецназ и свое авиационное представительство. Учитывая то, что они с помощью авиации перебросили значительное число боевиков в Афганистан, дальше их целью становится именно эта страна, а также возможность с территории Афганистана влиять на Среднюю Азию”, — отметил сенатор.

По мнению Клинцевича, если американцы уйдут из Сирии, то “мы (РФ — ред.) закончим с терроризмом в ближайшие полгода”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США другие интересы в Сирии кроме прекращения войны

Напомним, Соединенные Штаты готовятся к выводу всех войск из Сирии. Ранее, в результате авиаудара по юго-востоку сирийской провинции Дейр-эз-Зор, погибли по меньшей мере 17 мирных жителей.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира
Brent
$64.27
Bitcoin
$83,365.40
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.21
Золото
$3,316.50
Ethereum
$1,563.27