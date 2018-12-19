США готуються до виведення військ з Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Сполучені Штати готуються до виводу всіх військ з Сирії. Про це повідомляють американські ЗМІ з посиланням на представників міністерства оборони, передає УНН.
Один чиновник повідомив виданню CNN, що було заплановано “повний” і “швидкий” відхід.
Раніше у середу Президент Дональд Трамп написав у Twitter, що терористичне угрупування “Ісламська держава” зазнало поразки в Сирії, і це була його “єдина причина присутності там”.
Вважалося, що представники міністерства оборони США планували залишити сили у Сирії, щоб гарантувати, що терористична група не зможе відновити діяльність.
Час виведення сил наразі невідомий. Пентагон відмовився коментувати повідомлення.
Як повідомляв УНН, минулого тижня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган та президент США Дональд Трамп провели телефонну розмову, в ході якої домовилися про узгодження дій у питаннях Сирії.