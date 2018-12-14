Ердоган і Трамп обговорили узгодження дій щодо Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган та президент США Дональд Трамп провели телефонну розмову, в ході якої домовилися про узгодження дій у питаннях Сирії. Про це інформує турецьке видання Hürriyet, передає УНН.
"Президент (Ердоган – ред.) поділився з президентом Трампом стурбованістю Туреччини щодо безпеки, викликану присутністю та діями терористичної організації PKK/PYD/YPG (Робітнича партія Курдистану/Партія демократичного союзу/Сирійські курдські сили). Лідери домовилися про більш ефективну координацію дій в контексті ситуації в Сирії", - йдеться у повідомленні.
Зазначають, що в першу чергу лідери обговорили питання, що стосуються безпеки та боротьби з тероризмом.
Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Ердоган повідомив, що найближчим часом республіка почне операцію в Сирії, на схід від Євфрату. При цьому він підкреслив, що в ході операції “мішенями не будуть американські військовослужбовці”, які знаходяться в цьому регіоні. За твердженнями турецького лідера, даний крок Анкари буде сприяти політичному врегулюванню в Сирії і дозволить “зробити цю територію безпечною і більш придатною для життя місцевого населення”.
Як повідомляв УНН, раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Америки Дональдом Трампом, під час якої, крім двосторонніх відносин, обговорювався інцидент у Керченській протоці.