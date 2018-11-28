Ердоган обговорив з Трампом ескалацію на Азові
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Америки Дональдом Трампом під час якої крім двосторонніх відносин обговорювався інцидент у Керченській протоці. Про це йдеться в поширеній канцелярією турецького лідера заяві, повідомляє УНН.
"Президент Ердоган провів сьогодні переговори з президентом США Дональдом Трампом. Під час переговорів крім двосторонніх відносин обговорювалася напруженість у відносинах Росії та України в Чорному морі", - йдеться в документі.
Раніше Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган поговорив телефоном із президентами України і Росії Петром Порошенком і Володимиром Путіним після інциденту з російською агресією біля Керченської протоки.
Турецький лідер у розмові з президентами України та Росії “висловив занепокоєння у зв’язку зі становищем", наголосивши на важливості подолання розбіжностей дипломатичними шляхами між країнами.
Як повідомляв УНН, Ердоган пообіцяв порушити тему України на саміті G20.
Нагадаємо, Президент Росії Володимир Путін і президент США Дональд Трамп проведуть зустріч 1 грудня в Буенос-Айресі, під час якої обговорять, зокрема, ескалацію в Керченській протоці.
Нагадаємо, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів.
У зв'язку з цим в 10 областях України запроваджено воєнний стан.