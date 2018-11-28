Ердоган обговорив з Трампом ескалацію на Азові

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Америки Дональдом Трампом під час якої крім двосторонніх відносин обговорювався інцидент у Керченській протоці. Про це йдеться в поширеній канцелярією турецького лідера заяві, повідомляє УНН.