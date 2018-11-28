Эрдоган обсудил с Трампом эскалацию на Азове
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Америки Дональдом Трампом, в ходе которого кроме двусторонних отношений обсуждался инцидент в Керченском проливе. Об этом говорится в распространенном канцелярией турецкого лидера заявлении, сообщает УНН.
"Президент Эрдоган провел сегодня переговоры с президентом США Дональдом Трампом. В ходе переговоров кроме двусторонних отношений обсуждалась напряженность в отношениях России и Украины в Черном море", - говорится в документе.
Ранее Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поговорил по телефону с президентами Украины и России Петром Порошенко и Владимиром Путиным после инцидента с российской агрессией у Керченского пролива.
Турецкий лидер в разговоре с президентами Украины и России "выразил обеспокоенность в связи со сложившимся положением", подчеркнув важность преодоления разногласий дипломатическими путями между странами.
Как сообщал УНН, Эрдоган пообещал поднять тему Украины на саммите G20.
Напомним, Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп проведут встречу 1 декабря в Буэнос-Айресе, во время которой обсудят, в частности, эскалацию в Керченском проливе.
Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.
В связи с этим в 10 областях Украины введен военное положение.