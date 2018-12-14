Эрдоган и Трамп обсудили согласование действий по Сирии

"Президент (Эрдоган - ред.) поделился с президентом Трампом обеспокоенностью Турции по поводу безопасности, вызванную присутствием и действиями террористической организации PKK / PYD / YPG (Рабочая партия Курдистана / Партия демократического союза/Сирийские курдские силы). Лидеры договорились о более эффективной координации действий в контексте ситуации в Сирии", - говорится в сообщении.

Отмечают, что в первую очередь лидеры обсудили вопросы, касающиеся безопасности и борьбы с терроризмом.

В среду президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что в ближайшее время республика начнет операцию в Сирии, к востоку от Евфрата. При этом он подчеркнул, что в ходе операции "мишенями не будут американские военнослужащие", которые находятся в этом регионе. По утверждениям турецкого лидера, данный шаг Анкары будет способствовать политическому урегулированию в Сирии и позволит "сделать эту территорию безопасной и более пригодной для жизни местного населения".

Как сообщал УНН, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Америки Дональдом Трампом, во время которого, кроме двусторонних отношений, обсуждался инцидент в Керченском проливе.