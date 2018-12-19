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США готовятся к выводу войск из Сирии

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 декабря. УНН. Соединенные Штаты готовятся к выводу всех войск из Сирии. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на представителей министерства обороны, передает УНН.

США готовятся к выводу войск из Сирии

Один чиновник сообщил изданию CNN, что было запланировано "полный" и "быстрый" уход.

Ранее в среду президент Дональд Трамп написал в Twitter, что террористическая группировка "Исламское государство" потерпела поражение в Сирии, и это была его "единственная причина присутствия там".

Считалось, что представители министерства обороны США планировали оставить силы в Сирии, чтобы гарантировать, что террористическая группа не сможет возобновить деятельность.

Время вывода сил пока неизвестно. Пентагон отказался комментировать сообщения.

Как сообщал УНН, на прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которой договорились о согласовании действий в вопросах Сирии .

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