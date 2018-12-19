США готовятся к выводу войск из Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Соединенные Штаты готовятся к выводу всех войск из Сирии. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на представителей министерства обороны, передает УНН.
Один чиновник сообщил изданию CNN, что было запланировано "полный" и "быстрый" уход.
Ранее в среду президент Дональд Трамп написал в Twitter, что террористическая группировка "Исламское государство" потерпела поражение в Сирии, и это была его "единственная причина присутствия там".
Считалось, что представители министерства обороны США планировали оставить силы в Сирии, чтобы гарантировать, что террористическая группа не сможет возобновить деятельность.
Время вывода сил пока неизвестно. Пентагон отказался комментировать сообщения.
Как сообщал УНН, на прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которой договорились о согласовании действий в вопросах Сирии .