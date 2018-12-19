Росія не довіряє заяві США про виведення військ із Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Член оборонного комітету Ради Федерації Федеральних зборів РФ Франц Клінцевич сумнівається, що США повністю виведуть свій контингент з Сирії. Про це повідомляє УНН із посиланням на АА.
“Напевно, повернуть свій флот зі Середземного моря, але залишать в Сирії свій спецназ і своє авіаційне представництво. З огляду на те, що вони за допомогою авіації перекинули значне число бойовиків до Афганістану, далі їх метою стає саме ця країна, а також можливість з території Афганістану впливати на Середню Азію”, — зазначив сенатор.
На думку Клінцевича, якщо американці підуть з Сирії, то “ми (РФ — ред.) закінчимо з тероризмом в найближчі півроку”.
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Нагадаємо, Сполучені Штати готуються до виводу всіх військ з Сирії. Раніше, в результаті авіаудару по південному сході сирійської провінції Дейр-ез-Зор, загинули щонайменше 17 мирних жителів.