У Сирії повідомили про загибель 17 мирних жителів під час авіаудару коаліції
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. В результаті авіаудару по південному сході сирійської провінції Дейр-ез-Зор загинули щонайменше 17 мирних жителів. Про це повідомляє сирійське держагентство SANA, інформує УНН.
За його даними, удар був нанесений по населеному пункту Бу-Хатер очолюваною США міжнародною коаліцією в рамках боротьби з терористичною організацією “Ісламська держава”.
Більшість жертв — жінки і діти, передає агентство. Також було завдано шкоди будинкам мирних громадян і господарським будівлям.
30 листопада SANA повідомляло про атаку сил коаліції в селі Еш-Шаафа, в результаті якої загинули 30 мирних жителів. 17 жовтня також повідомлялося про авіаудар, який, за даними сирійського агентства, привів до загибелі 40 осіб.
Як раніше говорив представник Пентагону Шон Робертсон, всі удари, які коаліція завдає в Сирії, обгрунтовані і оцінюються з точки зору військової необхідності і гуманності. Він також підкреслював, що США використовують в Сирії тільки ті види озброєнь, які відповідають міжнародному праву.
Як повідомляв УНН, у Пентагоні заявили, що коаліція завдала авіаудару по мечеті на півдні Хаджина.