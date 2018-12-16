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В Сирии сообщили о гибели 17 мирных жителей во время авиаудара коалиции

Киев • УНН

 • 9154 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. В результате авиаудара по юго-востоку сирийской провинции Дейр-эз-Зор погибли по меньшей мере 17 мирных жителей. Об этом сообщает сирийское госагентство SANA, информирует УНН.

В Сирии сообщили о гибели 17 мирных жителей во время авиаудара коалиции

По его данным, удар был нанесен по населенному пункту Бу-Хатер возглавляемой США международной коалицией в рамках борьбы с террористической организацией “Исламское государство”.

Большинство жертв — женщины и дети, передает агентство. Также был нанесен урон домам мирных граждан и хозяйственным постройкам.

30 ноября SANA сообщало об атаке сил коалиции в деревне Эш-Шаафа, в результате которой погибли 30 мирных жителей. 17 октября также сообщалось об авиаударе, который, по данным сирийского агентства, привел к гибели 40 человек.

Как ранее говорил представитель Пентагона Шон Робертсон, все удары, которые коалиция наносит в Сирии, обоснованы и оцениваются с точки зрения военной необходимости и гуманности. Он также подчеркивал, что США используют в Сирии только те виды вооружений, которые соответствуют международному праву.

Как сообщал УНН, в Пентагоне заявили, что коалиция нанесла авиаудар по мечети на юге Хаджина.

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