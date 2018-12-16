В Сирии сообщили о гибели 17 мирных жителей во время авиаудара коалиции
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. В результате авиаудара по юго-востоку сирийской провинции Дейр-эз-Зор погибли по меньшей мере 17 мирных жителей. Об этом сообщает сирийское госагентство SANA, информирует УНН.
По его данным, удар был нанесен по населенному пункту Бу-Хатер возглавляемой США международной коалицией в рамках борьбы с террористической организацией “Исламское государство”.
Большинство жертв — женщины и дети, передает агентство. Также был нанесен урон домам мирных граждан и хозяйственным постройкам.
30 ноября SANA сообщало об атаке сил коалиции в деревне Эш-Шаафа, в результате которой погибли 30 мирных жителей. 17 октября также сообщалось об авиаударе, который, по данным сирийского агентства, привел к гибели 40 человек.
Как ранее говорил представитель Пентагона Шон Робертсон, все удары, которые коалиция наносит в Сирии, обоснованы и оцениваются с точки зрения военной необходимости и гуманности. Он также подчеркивал, что США используют в Сирии только те виды вооружений, которые соответствуют международному праву.
Как сообщал УНН, в Пентагоне заявили, что коалиция нанесла авиаудар по мечети на юге Хаджина.