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У Пентагоні заявили, що коаліція завдала авіаудару по мечеті на півдні Хаджина

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Очолювана США міжнародна антитерористична коаліція знищила в суботу командний пункт угруповання “Ісламська держава” (ІД), який, за версією Пентагону, розташовувався в мечеті на півдні міста Хаджин. Про це йдеться в поширеній заяві прес-служби штабу операції “Непохитна рішучість”, яку проводить в Іраку і Сирії група країн на чолі з США, передає УНН.

У Пентагоні заявили, що коаліція завдала авіаудару по мечеті на півдні Хаджина

“15 грудня коаліція точковим ударом знищила командно-контрольний пункт ІД в мечеті в південній частині Хаджину (Сирія). ІД продовжує використовувати захищені об’єкти для здійснення нападів на наших партнерів по коаліції з повною зневагою по відношенню до інфраструктури і безневинних людських життів”, — стверджується в документі.

Під час удару, пояснили в прес-службі, в командному пункті “перебувало понад 16 добре озброєних терористів ІД, які використовували будівлю, щоб координувати напади на партнерів по коаліції”. “Авіаудар ліквідував терористів, які представляли безпосередню загрозу”, а також знищив “оперативні засоби” бойовиків на полі бою, заявили в штабі операції “Непохитна рішучість”.

У коаліції вказали, що терористи продовжують використовувати лікарні та релігійні місця для ведення бойових дій, в результаті чого вони втрачають “статус захищеного об’єкта”, що поширюється на них відповідно до Женевських конвенцій, що стосуються збройних конфліктів.

Як повідомляв УНН, Ердоган і Трамп обговорили узгодження дій щодо Сирії.

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