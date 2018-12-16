В Пентагоне заявили, что коалиция нанесла авиаудар по мечети на юге Хаджина

“15 декабря коалиция точечным ударом уничтожила командно-контрольный пункт ИГ в мечети в южной части Хаджина (Сирия). ИГ продолжает использовать защищенные объекты для совершения нападений на наших партнеров по коалиции с полным пренебрежением по отношению к инфраструктуре и невинным человеческим жизням”, — утверждается в документе.

Во время удара, пояснили в пресс-службе, в командном пункте “находились более 16 хорошо вооруженных террористов ИГ, которые использовали здание, чтобы координировать нападения на партнеров по коалиции”. “Авиаудар ликвидировал террористов, которые представляли непосредственную угрозу”, а также уничтожил “оперативные средства” боевиков на поле боя, заявили в штабе операции “Непоколебимая решимость”.

В коалиции указали, что террористы продолжают использовать больницы и религиозные места для ведения боевых действий, в результате чего они утрачивают “статус защищенного объекта”, распространяющийся на них в соответствии с Женевскими конвенциями, касающимися вооруженных конфликтов.

Как сообщал УНН, Эрдоган и Трамп обсудили согласование действий в отношении Сирии.