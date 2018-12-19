США мають інші інтереси в Сирії окрім припинення війни
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Сили Сполучених Штатів перебували в Сирії не для того, щоб покласти край громадянській війні, а для знищення терористичного угрупування "Ісламська держава". Про це повідомляє УНН із посиланням на заяву представниці американської адміністрації високого рангу під час телефонного брифінгу для журналістів.
“Суть цього рішення (ввести війська в Сирію — ред.) полягала в тому, про що дуже чітко говорив президент (США Дональд Трамп — ред.), що США йдуть до Сирії не для того, щоб покласти край громадянській війні в Сирії, а для того, щоб знищити територіальний халіфат, тобто ІД в Сирії”, — сказала вона.
“Ми не відчуваємо ілюзій, нібито це означає, що ІД в широкому розумінні або загроза тероризму з боку сунітських радикалів яким би то не було чином зникли... Ми будемо продовжувати цю боротьбу разом з нашими партнерами по коаліції”, — зазначила представниця адміністрації.
“Так що наша антитерористична місія залишається тією ж, якою вона була”, — додала представниця.
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Представниця адміністрації також заявила, що дислоковані в США військовослужбовці не мали завдання воювати з іранськими силами і підтримуваними Тегераном збройними формуваннями.
“Військовослужбовці США в Сирії ніколи не отримували наказів боротися з іранцями, вони там знаходяться з метою знищення” територіального халіфату “ІД”, — сказала вона.
Нагадаємо, Сполучені Штати готуються до виводу всіх військ з Сирії. Раніше, в результаті авіаудару по південному сході сирійської провінції Дейр-ез-Зор, загинули щонайменше 17 мирних жителів.