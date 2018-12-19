США мають інші інтереси в Сирії окрім припинення війни

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Сили Сполучених Штатів перебували в Сирії не для того, щоб покласти край громадянській війні, а для знищення терористичного угрупування "Ісламська держава". Про це повідомляє УНН із посиланням на заяву представниці американської адміністрації високого рангу під час телефонного брифінгу для журналістів.