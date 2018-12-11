Центри реабілітації для жертв війни планується відкрити у всіх регіонах Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Влада Сирії планує відкрити в усіх регіонах країни реабілітаційні центри для осіб, які постраждали в ході війни, в тому числі для дітей, які перебували у бойовиків. Про це повідомляє УНН із посиланням на заяву заступниці міністра національного примирення Сирії Діана Хаддур.
“Ми направили запит з проханням дозволити відкриття в Дамаску центру реабілітації для осіб, які постраждали під час війни. Цей центр призначено, в тому числі, для реабілітації дітей, які перебували у бойовиків в підготовчих таборах. На даний момент документи знаходяться на розгляді... Ми плануємо відкрити такі реабілітаційні центри по всій країні”, — зазначила Хаддур, не уточнивши строків реалізації проекту.
За її словами, в Сирії вже працюють два подібних центри.
“У них (реабілітаційних центрах — ред.) з постраждалими в ході війни працюють психологи та лікарі, а також представники ісламського духовенства. Планується, що у новостворених центрах з дітьми спілкуватимуться представники різних професій, які навчать їх робочим навикам, щоб підлітки якнайшвидше освоїлися в мирному житті”, — додала чиновниця.
Вона уточнила, що центри будуть працювати безкоштовно.
“Двері реабілітаційних центрів будуть відкриті для всіх постраждалих під час війни, для тих, хто не брав в руки зброю і не воював проти сирійської армії. Тут будуть викладати основи ісламу, справжні мусульманські цінності, а не ті радикальні ідеї, які бойовики силою вбивали в свідомість дітей”, — сказала Хаддур.
Нагадаємо, понад 107 осіб госпіталізовані внаслідок застосування снарядів з хлором під час обстрілу сирійського міста Алеппо