Центри реабілітації для жертв війни планується відкрити у всіх регіонах Сирії

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Влада Сирії планує відкрити в усіх регіонах країни реабілітаційні центри для осіб, які постраждали в ході війни, в тому числі для дітей, які перебували у бойовиків. Про це повідомляє УНН із посиланням на заяву заступниці міністра національного примирення Сирії Діана Хаддур.