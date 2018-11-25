Більше сотні сирійців госпіталізовані після застосування хімічної зброї в Алеппо
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Вже 107 осіб госпіталізовані в наслідок застосування снарядів з хлором під час обстрілу сирійського міста Алеппо, пише УНН з посиланням на агентство SANA.
Серед поранених багато жінок та дітей. Більшість з них мають проблеми із диханням, спричиненні задушливим газом.
Офіційна влада Сирії звинувачує бойовиків у застосуванні снарядів з хлором. Ті звинувачення відкидають.
Нагадаємо, ввечері 24 листопада снарядами з хлором були обстріляні квартали Алеппо, що розташовані на лінії зіткнення між урядовими військами та банд формуваннями. Спочатку йшла мова, про те що поранення отримали близько сотні мирних жителів.
Як передавав урядовий телеканал Suria, шеф поліцейського управління Алеппо генерал Іссам аш-Шаллі поклав відповідальність за застосування боєприпасів з отруйними речовинами на терористів з угруповання “Джебхат ан-Нусра”.
Нагадаємо, 7 квітня волонтерська організація "Білі шоломи" повідомила про використання в Думі хімічної зброї. За даними різних міжнародних експертів, загинуло від 40 до 75 цивільних осіб, понад 500 постраждали.