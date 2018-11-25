Более сотни сирийцев госпитализированы после применения химического оружия в Алеппо
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Уже 107 человек госпитализированы в результате применения снарядов с хлором во время обстрела сирийского города Алеппо, пишет УНН со ссылкой на агентство SANA.
Среди раненых много женщин и детей. У большинства из них проблемы с дыханием, вызванные удушающим газом.
Официальные власти Сирии обвиняют боевиков в применении снарядов с хлором. Те обвинения отвергают.
Напомним, вечером 24 ноября снарядами с хлором были обстреляны кварталы Алеппо, расположенные на линии соприкосновения между правительственными войсками и бандформированиями. Сначала шла речь, что ранения получили около сотни мирных жителей.
Как сообщал правительственный телеканал Suria, шеф полицейского управления Алеппо генерал Иссам аш-Шалли возложил ответственность за применение боеприпасов с отравляющими веществами на террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра".
Напомним, 7 апреля волонтерская организация "Белые каски" сообщила об использовании в Думе химического оружия. По данным различных международных экспертов, погибло от 40 до 75 гражданских лиц, более 500 пострадали.