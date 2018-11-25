Более сотни сирийцев госпитализированы после применения химического оружия в Алеппо

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 91524 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 104814 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 140067 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 137552 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132860 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126663 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 165338 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117964 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141545 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145354 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Более сотни сирийцев госпитализированы после применения химического оружия в Алеппо

Более сотни сирийцев госпитализированы после применения химического оружия в Алеппо

Киев  •  УНН

 • 9249 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Уже 107 человек госпитализированы в результате применения снарядов с хлором во время обстрела сирийского города Алеппо, пишет УНН со ссылкой на агентство SANA.

Среди раненых много женщин и детей. У большинства из них проблемы с дыханием, вызванные удушающим газом.

Официальные власти Сирии обвиняют боевиков в применении снарядов с хлором. Те обвинения отвергают.

Напомним, вечером 24 ноября снарядами с хлором были обстреляны кварталы Алеппо, расположенные на линии соприкосновения между правительственными войсками и бандформированиями. Сначала шла речь, что ранения получили около сотни мирных жителей.

Как сообщал правительственный телеканал Suria, шеф полицейского управления Алеппо генерал Иссам аш-Шалли возложил ответственность за применение боеприпасов с отравляющими веществами на террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра". 

Напомним, 7 апреля волонтерская организация "Белые каски" сообщила об использовании в Думе химического оружия. По данным различных международных экспертов, погибло от 40 до 75 гражданских лиц, более 500 пострадали.

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