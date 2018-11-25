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Не менше 100 осіб поранено під час обстрілу Алеппо снарядами з хлором

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Не менш ста осіб поранено в сирійському Алеппо в результаті обстрілу бойовиками житлових кварталів снарядами з хлором. Про це в неділю повідомив телеканал Al Mayadeen, передає УНН.

Раніше було відомо про 60 постраждалих.

Як передавав урядовий телеканал Suria, шеф поліцейського управління Алеппо генерал Іссам аш-Шаллі поклав відповідальність за застосування боєприпасів з отруйними речовинами на терористів з угруповання “Джебхат ан-Нусра”. За його словами, бойовики випустили снаряди по кварталах, які розташовані поблизу лінії зіткнення сирійської армії з бандформуваннями.

Як повідомляв УНН, терористичне угрупування “Ісламська держава” (ІД) з’явилося на світ в результаті дій влади Сирії. З таким твердженням нещодавно виступив на брифінгу для журналістів спецпредставник держсекретаря США по Сирії Джеймс Джеффрі. “Сирійський режим породив ІДІЛ („Ісламська держава Іраку і Леванту“, стара назва ІД)”, — заявив співробітник зовнішньополітичного відомства США.

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